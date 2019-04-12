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Виплату субсидій грошима продовжать після опалювального сезону

Новини » Суспільство    12.04.2019 - 11:41
Виплату субсидій грошима продовжать після опалювального сезону
Фото: Андрій Рева (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рева запевнив, що у держбюджеті достатньо коштів для виплати субсидій як готівкою, так і у безготівковій формі

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що обидва механізми виплати субсидій - готівковий та безготівковий - будуть існувати і надалі після завершення опалювального сезону. Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Рева нагадав, що механізм монетизації Кабміном прийнятий двома постановами: один безготівковий, а інший - готівковий.

"Ці механізми будуть існувати і надалі. Прийнятим бюджетом України коштів достатньо для забезпечення як готівкової, так і безготівкової субсидії. Тому по завершенню опалювального сезону обидва механізми субсидій будуть існувати і надалі", - зазначив глава Мінспоцполітики.

Також він пояснив, чи можливе перепризначення субсидій тим, хто має заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг.

"Що стосується тих, хто матиме заборгованість, то після сплати заборгованості, тому що при наявності заборгованості їм не може бути перепризначена субсидія, але після сплати заборгованості або реструктуризації такої заборгованості їм протягом року буде виплачуватися субсидія у безготівковій формі", - сказав Рева.

Нагадаємо, Рева анонсував, що після завершення опалювального сезону до постанови про субсидії внесуть зміни.

Як писало РБК-Україна раніше, автоматичне перепризначення субсидій у 2019 році торкнеться 3 млн домогосподарств, іншим потрібно буде оновити заяву і декларацію про доходи.

Так, субсидії готівкою почали виплачувати з 1 березня 2019 року. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсідіантов складають близько 75%. За останніми розрахунками, середній розмір монетизованої субсидії складе 1676 грн.

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