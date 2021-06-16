Выплату компенсаций медикам в Украине упростили: закон вступил в силу

Речь идет о страховых выплатах медикам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни.

Ранее закон определял, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

Однако ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в прошлом году, а получил группу инвалидности в 2021 году.

Вступивший в силу закон убирает привязку к календарному году и предоставляет возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за данной технической неточности были лишены права на средства от государства.