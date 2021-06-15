В Украине упростят выплату компенсаций медикам
В Украине упростят процедуру выплат COVID-компенсаций медицинским работникам. Cоответствующий закон завтра вступит в силу.
Документ опубликовали в издании "Голос Украины".
Речь идет о страховых выплатах медикам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни.
В статью 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней" внесли изменение.
Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.
Однако ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в прошлом году, а получил группу инвалидности в 2021 году.
Данный закон убирает привязку к календарному году и предоставляет возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.
Напомним, в начале июня Верховная рада одобрила этот закон.
Как писало РБК-Украина, в прошлом году министр социальной политики Марина Лазебная объясняла, что большинство семей медиков, погибших от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку происходит длительное расследование каждого из случаев.