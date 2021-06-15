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В Украине упростят выплату компенсаций медикам

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Украина, Вторник 15 июня 2021 11:44
В Украине упростят выплату компенсаций медикам Фото: выплату компенсаций медикам в Украине упростят уже со среды (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине упростят процедуру выплат COVID-компенсаций медицинским работникам. Cоответствующий закон завтра вступит в силу.

Документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Речь идет о страховых выплатах медикам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни.

В статью 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней" внесли изменение.

Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

Однако ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в прошлом году, а получил группу инвалидности в 2021 году.

Данный закон убирает привязку к календарному году и предоставляет возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.

Напомним, в начале июня Верховная рада одобрила этот закон.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году министр социальной политики Марина Лазебная объясняла, что большинство семей медиков, погибших от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку происходит длительное расследование каждого из случаев.

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