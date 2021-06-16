Виплату компенсацій медикам в Україні спростили: закон набрав чинності

Йдеться про страхові виплати медикам, які отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби.

Раніше закон визначав, що страхова виплата проводиться медикам у разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Бюджетний кодекс визначає період календарного року з 1 січня по 31 грудня.

Однак обмеження календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів торік, а отримав групу інвалідності в 2021 році.

Закон, що набрав чинності, прибирає прив'язку до календарного року і надає можливість отримати виплати тим медикам, які через дану технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.