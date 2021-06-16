Виплату компенсацій медикам в Україні спростили: закон набрав чинності

В Україні відсьогодні спростили процедуру виплат COVID-компенсацій медичним працівникам. Відповідний закон набув чинності.
Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".
Йдеться про страхові виплати медикам, які отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби.
Раніше закон визначав, що страхова виплата проводиться медикам у разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Бюджетний кодекс визначає період календарного року з 1 січня по 31 грудня.
Однак обмеження календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів торік, а отримав групу інвалідності в 2021 році.
Закон, що набрав чинності, прибирає прив'язку до календарного року і надає можливість отримати виплати тим медикам, які через дану технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.
Нагадаємо, на початку червня Верховна рада схвалила цей закон.
Як писало РБК-Україна, торік міністр соціальної політики Марина Лазебная пояснювала, що більшість сімей медиків, які загинули від COVID-19, ще не отримали компенсації, оскільки відбувається тривале розслідування кожного з випадків.