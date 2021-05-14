На выплату карантинных 8 тысяч из госбюджета уже выделили 1 млрд гривен

По состоянию на 14 мая для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1 млрд гривен. Деньги получили 125 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Ранее в пресс-службе Минэкономики сообщали, что заявки на компенсацию за карантин подали 320 тысяч украинцев.
Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. Из госбюджета выделили средства лишь на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен.
Если этот регион был отнесен к "красной" зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за деньгами через портал или приложение "Дія" до 19 мая.
В пресс-службе Минэкономики сообщили РБК-Украина, что физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после заполнения заявки. Все данные должны быть заполнены правильно.
Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія". Подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.