На выплату карантинных 8 тысяч из госбюджета уже выделили 1 млрд гривен

По состоянию на 14 мая для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1 млрд гривен. Деньги получили 125 тысяч человек.

Ранее в пресс-службе Минэкономики сообщали, что заявки на компенсацию за карантин подали 320 тысяч украинцев.

Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. Из госбюджета выделили средства лишь на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен.

Если этот регион был отнесен к "красной" зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за деньгами через портал или приложение "Дія" до 19 мая.