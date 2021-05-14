На виплату карантинних 8 тисяч з держбюджету вже виділили 1 млрд гривень
Станом на 14 травня для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямовано 1 млрд гривень. Гроші отримали 125 тисяч осіб.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).
Раніше в прес-службі Мінекономіки повідомляли, що заявки на компенсацію за карантин подали 320 тисяч українців.
Зазначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. З держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень.
Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за грошима через портал або застосунок "Дія" до 19 травня.
У прес-службі Мінекономіки повідомили РБК-Україна, що фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки. Усі дані повинні бути заповнені правильно.
Інструкція щодо подачі заявки опублікована на порталі "Дія". Подача заявки займе близько 5 хвилин. Кінцевий термін подачі заяви: 30 днів з дня введення "червоного" рівня в регіоні.