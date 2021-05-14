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На виплату карантинних 8 тисяч з держбюджету вже виділили 1 млрд гривень

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 14:35
На виплату карантинних 8 тисяч з держбюджету вже виділили 1 млрд гривень Фото: по 8 тисяч гривень отримали 125 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 14 травня для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямовано 1 млрд гривень. Гроші отримали 125 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Раніше в прес-службі Мінекономіки повідомляли, що заявки на компенсацію за карантин подали 320 тисяч українців.

Зазначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. З держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень.

Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за грошима через портал або застосунок "Дія" до 19 травня.

У прес-службі Мінекономіки повідомили РБК-Україна, що фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки. Усі дані повинні бути заповнені правильно.

Інструкція щодо подачі заявки опублікована на порталі "Дія". Подача заявки займе близько 5 хвилин. Кінцевий термін подачі заяви: 30 днів з дня введення "червоного" рівня в регіоні.

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