С выплатой пенсий в Украине возникли проблемы: кто остался без денег

Около 300 тысяч украинцев, оказавшихся на оккупированных территориях, не могут получить пенсии. Почта не может доставить людям деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Марины Лазебной во время телемарафона.
Как отметила Лазебная, несмотря на войну в Украине не сократили ни одной социальной выплаты и продолжают стопроцентное финансирование независимо от территории, где человек проживает, даже если он переехал за границу.
"Конечно, у нас есть проблемы с возможностью воспользоваться людьми средствами на временно оккупированной территории", - сказала она.
Относительно пенсий Лазебная отметила, что в случае выплат на банковскую карту, люди продолжают получать деньги.
Если же человек получал через почту, "то это вопрос, может ли почтальон донести".
По ее словам, было разработано два механизма: если почта не работает, то человеку открывается в Ощадбанке по умолчанию счет и его пенсия сохраняется. И второй - зеркальный алгоритм, если банк не работает - тогда почта должна донести.
"Мы видим где - то 300 тысяч человек, которым мы не можем доставить", - сказала она.
Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 мая завершил финансирование пенсий за май. На пенсионные выплаты за месяц направлено 48,7 млрд гривен.
Всего направлено: 10,6 млрд гривен - на выплату пенсий через Укрпочту, 38,1 млрд гривен - на выплату пенсий через уполномоченные банки.
Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению Укрпочты, на 26 мая доставлено 87,31% профинансированной суммы.
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