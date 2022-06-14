С выплатой пенсий в Украине возникли проблемы: кто остался без денег

Как отметила Лазебная, несмотря на войну в Украине не сократили ни одной социальной выплаты и продолжают стопроцентное финансирование независимо от территории, где человек проживает, даже если он переехал за границу.

"Конечно, у нас есть проблемы с возможностью воспользоваться людьми средствами на временно оккупированной территории", - сказала она.

Относительно пенсий Лазебная отметила, что в случае выплат на банковскую карту, люди продолжают получать деньги.

Если же человек получал через почту, "то это вопрос, может ли почтальон донести".

По ее словам, было разработано два механизма: если почта не работает, то человеку открывается в Ощадбанке по умолчанию счет и его пенсия сохраняется. И второй - зеркальный алгоритм, если банк не работает - тогда почта должна донести.

"Мы видим где - то 300 тысяч человек, которым мы не можем доставить", - сказала она.