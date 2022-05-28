Финансирование пенсий увеличили: в ПФУ назвали сумму за май
Пенсионный фонд Украины 25 мая завершил финансирование пенсий за май. На пенсионные выплаты за месяц направлено 48,7 млрд гривен, что больше, чем в апреле (48,5 млрд гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
По данным пресс-службы, направлено:
- 10,6 млрд гривен - на выплату пенсий через Укрпочту,
- 38,1 млрд гривен - на выплату пенсий через уполномоченные банки.
Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению Укрпочты, на 26 мая доставлено 87,31% профинансированной суммы.
Напомним, по данным Минсоцполитики, около 300 тысяч украинцев на оккупированных территориях не могут получить пенсии через Укрпочту.
Для тех украинцев, которые пока не могут получить деньги, открывают счета в Ощадбанке и на них засчитывают пенсионные выплаты. Этими средствами пенсионеры могут воспользоваться, обратившись в Ощадбанк при первой возможности. Также можно дождаться, когда Укрпочта сможет работать в регионе, и тогда получить всю сумму по месту жительства.
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