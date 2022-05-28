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Финансирование пенсий увеличили: в ПФУ назвали сумму за май

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Украина, Суббота 28 мая 2022 13:32
Финансирование пенсий увеличили: в ПФУ назвали сумму за май Фото: пенсии за май 2022 профинансировали на 48,7 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 25 мая завершил финансирование пенсий за май. На пенсионные выплаты за месяц направлено 48,7 млрд гривен, что больше, чем в апреле (48,5 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, направлено:

  • 10,6 млрд гривен - на выплату пенсий через Укрпочту,
  • 38,1 млрд гривен - на выплату пенсий через уполномоченные банки.

Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению Укрпочты, на 26 мая доставлено 87,31% профинансированной суммы.

Напомним, по данным Минсоцполитики, около 300 тысяч украинцев на оккупированных территориях не могут получить пенсии через Укрпочту.

Для тех украинцев, которые пока не могут получить деньги, открывают счета в Ощадбанке и на них засчитывают пенсионные выплаты. Этими средствами пенсионеры могут воспользоваться, обратившись в Ощадбанк при первой возможности. Также можно дождаться, когда Укрпочта сможет работать в регионе, и тогда получить всю сумму по месту жительства.

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