З виплатою пенсій в Україні виникли проблеми: хто лишився без грошей

Близько 300 тисяч українців, які опинилися на окупованих територіях, не можуть отримати пенсії. Пошта не може донести людям гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної під час телемарафону.
Як зазначила Лазебна, попри війну в Україні не скоротили жодної соціальної виплати та продовжують стовідсоткове фінансування незалежно від території, де людина проживає, навіть якщо людина переїхала за кордон.
"Звісно, у нас є проблеми з можливістю скористатися людьми коштами на тимчасово окупованій території", - сказала вона.
Стосовно пенсій Лазебна зазначила, що у разі виплат на банківську карту, люди продовжують отримувати гроші.
Якщо ж людина отримувала через пошту, "то це питання, чи може поштар донести".
За її словами, було розроблено два механізми: якщо пошта не працює, то людині відкривається в Ощадбанку по замовчуванню рахунок і її пенсія зберігається. І другий - дзеркальний алгоритм, якщо банк не працює - тоді пошта має донести.
"Ми бачимо десь 300 тисяч людей, яким ми не можемо доставити", - сказала вона.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 травня завершив фінансування пенсій за травень. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 48,7 млрд гривень.
Усього направлено: 10,6 млрд гривень - на виплату пенсій через Укрпошту, 38,1 млрд гривень - на виплату пенсій через уповноважені банки.
Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням Укрпошти, на 26 травня доставлено 87,31% профінансованої суми.
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