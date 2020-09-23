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Выплата Украине первого транша из 1,2 млрд евро - не техническое дело, - посол ЕС

Автор: Милан Лелич

Европейский союз готовится выплатить Украине первый транш макрофинансовой помощи из программы на 1,2 млрд евро после транша от Международного валютного фонда (МВФ). Однако это не только техническое дело.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

По его словам, Еврокомиссия при оценке ситуации для выделения транша наблюдает за несколькими моментами. В частности, кредит ЕС политически связан с программой МВФ.

Кроме того, беспокойство ЕС вызывает и судебное решение по делу Суркисов против "ПриватБанка", а также вопросы независимости Национального банка.

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"…это тоже то, за чем наблюдает Еврокомиссия. Так что выплата даже первого транша - это не только техническое дело", - добавил Маасикас.

Он уточнил, что для получения второго транша Украина должна будет выполнить весь перечень условий, который будет обсуждаться на саммите Украина-ЕС в октябре.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина рассказала, что первый транш макрофинансовой помощи ЕС перечислят без дополнительных условий.

Отметим, Всемирный банк уже отложил кредит для Украины на 350 млн долларов.

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