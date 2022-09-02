Как выплачиваются "военные" пенсии в Украине: разъяснение ПФУ
"Военные" пенсии в Украине назначаются и выплачиваются военнослужащим после их увольнения со службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
В то же время выплата "военных" пенсий не прекращается в случае повторного принятия пенсионеров из числа военнослужащих на военную службу:
- по призыву во время мобилизации, на особый период,
- по призыву резервистов в особый период,
- по контракту во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня увольнения.
"После увольнения со службы пенсии таких военнослужащих пересматриваются с учетом дополнительной выслуги лет и денежного обеспечения, которое определяется по последней должности на момент повторного увольнения со службы", - говорится в сообщении.
Для перерасчета пенсии уполномоченный орган силового министерства или ведомства, из которого военнослужащий уволился со службы, предоставляет: денежный аттестат, справку о дополнительных видах денежного обеспечения и расчет выслуги лет военнослужащего, отметили в пресс-службе.
Ранее в ПФУ дали разъяснение, выплачивается ли пенсия украинцам в случае переезда за границу.
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