Як виплачуються "військові" пенсії в Україні: роз'яснення ПФУ
"Військові" пенсії в Україні призначаються та виплачуються військовослужбовцям після їх звільнення зі служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Водночас виплата "військових" пенсій не припиняється у разі повторного прийняття пенсіонерів з числа військовослужбовців на військову службу:
- за призовом під час мобілізації, на особливий період,
- за призовом резервістів в особливий період,
- за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня звільнення.
"Після звільнення зі служби пенсії таких військовослужбовців переглядаються з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, що визначається за останньою посадою на час повторного звільнення зі служби", - йдеться в повідомленні.
Для перерахунку пенсії уповноважений орган силового міністерства або відомства, з якого військовослужбовець звільнився зі служби, надає: грошовий атестат, довідку про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років військовослужбовця, зазначили в прес-службі.
Раніше у ПФУ дали роз’яснення, чи виплачується пенсія українцям у разі переїзду за кордон.
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