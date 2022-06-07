Как выплачивают пенсию в труднодоступных регионах Украины: ответ Минсоцполитики

В Кабмине предусмотрели несколько решений для выплаты пенсий в труднодоступных регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Украины Марины Лазебной в ходе телемарафона.
Она подчеркнула, что в случае, если почта не имеет возможности передать пенсию, то в Ощадбанке открывают счет, где хранятся все средства пенсионера. Деньгами можно будет воспользоваться "при возможности".
Также, по словам Лазебной, если банк не может довести наличные средства до учреждений, то в этом случае пенсию продолжат доставлять почтой и передавать лично в руки пенсионерам.
Напомним, ранее стало известно, что после 1 июня дополнительные выплаты могут получить около 300 тысяч пенсионеров, которые вышли на пенсию в течение последних двух лет и продолжают работать.
Также мы писали, что начиная с 1 июня в Харькове вернули начисления за коммунальные услуги. Уже в июле горожане получат квитанции за прошлый месяц.
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