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Часть пенсионеров получат повышение с 1 июня: кого это коснется

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Украина, Среда 01 июня 2022 07:30
Часть пенсионеров получат повышение с 1 июня: кого это коснется Фото: около 300 тысяч работающих пенсионеров получат дополнительные 200 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет в 2022 году. Дополнительные выплаты смогут получить около 300 тысяч пенсионеров, которые вышли на пенсию в течение последних двух лет и продолжают работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Для кого проводят перерасчет

Как отметили в ПФУ, пенсионеры, которые после назначения пенсии официально работали, то есть за них уплачены или они уплатили единый социальный взнос, каждые два года получают право на перерасчет пенсии.

Такой перерасчет производится по обращению пенсионера или автоматически с 1 апреля.

Право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, полученный в том числе по февраль текущего года.

Перерасчет проводится с учетом только страхового стажа, полученного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или - в случае целесообразности - с учетом стажа и заработной платы, полученных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

Когда пенсионеры получат дополнительные выплаты

Выплата перечисленных пенсий будет проводиться начиная с июня и с доплатой за апрель и май.

Согласно статистическому отчету на 1 апреля 2022 года в Украине 10,8 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн учитываются как работающие. Средний размер пенсии работающих пенсионеров - 4532,91 грн, что на 162,46 грн больше среднего размера пенсий всех пенсионеров (4370,45 грн).

В 2021 году Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Перерассчитаны пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.

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