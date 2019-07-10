Выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно, - Черныш

Фото: Вадим Черныш (Униан)

Вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связано не только с банковской системой, но и с оплатой налогов

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что выплата пенсий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения территорий под контроль Украины - невозможны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, выплата пенсий невозможна в связи с отстуствием банков.

"Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины", - заявил Черныш.

По словам министра, вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связано не только с банковской системой, но и с оплатой налогов.

"Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что "отжали" предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги. Предприятия которые там работали до последнего дня платили налоги в бюджет Украины", - отметил министр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает срок в один год, в который пенсионеры с ОРДЛО смогут выехать с оккупированной территории для получения украинской пенсии. На данный момент этот срок составляет 60 дней.

Кроме того, в середине июня правозащитная организация Human Rights Watch призвала Украину упростить процедуру выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса.