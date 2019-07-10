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Виплачувати пенсії в ОРДЛО поки неможливо, - Черниш

Новини » Економіка    10.07.2019 - 21:58
Виплачувати пенсії в ОРДЛО поки неможливо, - Черниш
Фото: Вадим Черниш (Уніан)

Питання виплати пенсій жителям ОРДЛО пов'язано не тільки з банківською системою, але і з оплатою податків

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив, що виплата пенсій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей до повернення територій під контроль України - неможливі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, виплата пенсій неможлива у зв'язку з отстуствием банків.

"Це неможливо. Банків немає. Банки відновити неможливо. Безпека не може бути забезпечена. Вимоги щодо протидії відмиванню грошей забезпечити неможливо. Тому є тільки одна схема. Як і зараз, отримувати пенсію на картки, видані Ощадбанком України", - заявив Черниш.

За словами міністра, питання виплати пенсій жителям ОРДЛО пов'язано не тільки з банківською системою, але і з оплатою податків.

"Пенсійний фонд не просто наповнюється з повітря. Ви ж знаєте, що "віджали" підприємства, які до останнього моменту ще й платили податки. Підприємства які там працювали до останнього дня платили податки до бюджету України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський пропонує термін в один рік, в який пенсіонери з ОРДЛО зможуть виїхати з окупованої території для отримання української пенсії. На даний момент цей термін становить 60 днів.

Крім того, в середині червня правозахисна організація Human Rights Watch закликала Україну спростити процедуру виплат пенсій жителям окупованого Донбасу.

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