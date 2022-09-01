Выпал из окна: в Москве погиб вице-президент "Лукойла"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Сообщается, что вице-президент "Лукойла" выбросился с шестого этажа Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве. От полученных травм он скончался на месте, его тело обнаружил медицинский персонал. Причины произошедшего пока не установлены, в больнице работает полиция.

В структурах "Лукойла" Маганов работал с 1993 года. В 2006 году был назначен первым вице-президентом. В 2020 году, после кончины председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера, возглавил совет и покинул правление.