Випав з вікна: у Москві загинув віце-президент "Лукойлу"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

Повідомляється, що віце-президент "Лукойлу" викинувся з шостого поверху Центральної клінічної лікарні на вулиці Маршала Тимошенка в Москві. Від отриманих травм він помер на місці, його тіло виявив медичний персонал. Причини події поки не встановлені, в лікарні працює поліція.

У структурах "Лукойлу" Маганов працював з 1993 року. У 2006 році був призначений першим віце-президентом. У 2020 році, після смерті голови ради директорів нафтової компанії Валерія Грайфера, очолив раду і покинув правління.