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Випав з вікна: у Москві загинув віце-президент "Лукойлу"

Фото: віце-президент "Лукойлу" Равіль Маганов (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У Москві загинув віце-президент "Лукойлу" Равіль Маганов. 67-річний топ-менеджер випав з вікна лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Повідомляється, що віце-президент "Лукойлу" викинувся з шостого поверху Центральної клінічної лікарні на вулиці Маршала Тимошенка в Москві. Від отриманих травм він помер на місці, його тіло виявив медичний персонал. Причини події поки не встановлені, в лікарні працює поліція.

У структурах "Лукойлу" Маганов працював з 1993 року. У 2006 році був призначений першим віце-президентом. У 2020 році, після смерті голови ради директорів нафтової компанії Валерія Грайфера, очолив раду і покинув правління.

Раніше ми писали, що російська нафтова компанія "Лукойл" стала власником 411 АЗС і заводу з виробництва мастильних матеріалів в Тверській області компанії Shell.

Також повідомлялося, що італійський уряд розглядає варіант з тимчасовою націоналізацією нафтопереробного заводу ISAB, що належить російському "Лукойлу".

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ЛУКОЙЛ-УкраинаРосійська Федерація