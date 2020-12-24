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Вымогали 800 тысяч долларов: в Тернопольской области задержали похитителей

Автор: Роман Тверденко

В Тернопольской области задержали банду. Они похители супружескую пару и требовали выкуп.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, группа с помощью четырех транспортных средств заблокировала на дороге в Тернопольском районе автомобиль супругов. После этого они затащили потерпевшего в свой транспорт, одели наручники и захватили автомобиль с потерпевшей.

Угрожая убийством и тяжелыми побоями, фигуранты требовали у потерпевших 800 тысяч долларов. Сначала они удерживали женщину в автомобиле, потом - в гостинице. Мужчину закрыли в транспорте, где систематически наносили телесные повреждения и запугивали огнестрельным оружием.

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Потерпевший смог позвонить в полицию. Правоохранители установили местонахождение пары и освободили ее.

Семерым преступникам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека, вымогательстве и завладении транспортным средством.

В Украине задержали международную банду. Она занималась вымогательством и похищением людей.

Также в Киеве также задержали банду из четверых человек. Они похитили юриста и требовали от него несуществующий долг.

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