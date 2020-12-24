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Вимагали 800 тисяч доларів: у Тернопільській області затримали викрадачів

Автор: Роман Тверденко

У Тернопільській області затримали банду. Вони викрали подружню пару і вимагали викуп.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, група з допомогою чотирьох транспортних засобів заблокувала на дорозі в Тернопільському районі автомобіль подружжя. Після цього вони затягли потерпілого в свій транспорт, одягли наручники і захопили автомобіль з потерпілою.

Погрожуючи вбивством і важкими побоями, фігуранти вимагали у потерпілих 800 тисяч доларів. Спочатку вони утримували жінку в автомобілі, потім - в готелі. Чоловіка закрили в транспорті, де систематично наносили тілесні ушкодження і залякували вогнепальною зброєю.

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Потерпілий зміг зателефонувати в поліцію. Правоохоронці встановили місцезнаходження пари і звільнили її.

Сімом злочинцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини, вимаганні та заволодінні транспортним засобом.

В Україні затримали міжнародну банду. Вона займалася здирництвом і викраденням людей.

Також затримали банду з чотирьох осіб. Вони викрали юриста і вимагали від нього неіснуючий борг.

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