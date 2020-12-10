ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Требовали 800 тысяч долларов "долга": в Киеве банда похитила юриста

Киев, Четверг 10 декабря 2020 15:51
Требовали 800 тысяч долларов "долга": в Киеве банда похитила юриста
Фото: человек в наручниках (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве задержали банду из четверых человек. Они похитили юриста и требовали от него несуществующий долг.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По версии следствия, под видом деловой встречи злоумышленники выманили юриста одной из столичных компаний в обусловленное место, завладели его автомобилем и увезли его в неизвестном направлении, силой поместив на заднее сидение. Похитители требовали у него выплаты несуществующего долга в размере 800 тысяч долларов.

Правоохранители нашли автомобиль и задержали преступников. Им сообщено о подозрении в похищении человека, разбое, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством. Решается вопрос об избрании похитителям меры пресечения.

Требовали 800 тысяч долларов &quot;долга&quot;: в Киеве банда похитила юриста

В ноябре сообщалось, что в Киеве разоблачили троих сотрудников Национальной полиции. Они подозреваются в похищении человека с требованием выкупа.

Было установлено, что полицейские без законных оснований задержали гражданина, продававшего автомобиль. Они его удерживали и требовали 10 тысяч долларов за непривлечение к ответственности за якобы продажу краденого автомобиля. После получения части выкупа в размере двух тысяч евро, полицейские отпустили мужчину.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Киев

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь