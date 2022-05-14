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Вымещают свое бессилие, Украина им не под силу. Зеленский про обстрелы Россией Харькова и области

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска, отступая от Харькова, оставляют после себя руины. Таким образом они вымещают свое бессилие и провал в войне в Украине, который становится очевидным даже для рядовых солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

"Они пытаются выместить свое бессилие. Потому что Украина им не под силу. Но по силам - пока - сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить какой-нибудь мост. Или вообще склад с зерном или жилой дом. Чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации. От того, что называется цивилизованностью", - сказал он.

Напомним, с начала мая к северу от Харькова началось контрнаступление украинских войск. Оккупантов оттесняют к границе, освобождая от противника населенные пункты.

Отметим, противник стремится сдержать наступление ВСУ под Харьковом, нанося массированные артудары по освобожденным поселкам.

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Владимир Зеленский