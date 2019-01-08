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Вильоти із лондонського аеропорту призупинили через безпілотник

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 20:25
Вильоти із лондонського аеропорту призупинили через безпілотник
Фото: аеропорт Хітроу (ru/wikipedia.org)

Відправлення зупинили на час розслідування

Вильоти з лондонського аеропорту "Хітроу" призупинили після того, як там був виявлений безпілотник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC

Представник аеропорту заявив, що наразі адміністрація співпрацює з поліцією, щоб "запобігти будь-якій загрозі безпеці експлуатації".

"Як запобіжний захід, ми зупинили відправлення під час розслідування. Ми приносимо свої вибачення пасажирам за будь-які незручності, які це може викликати", - сказав представник аеропорту. 

Раніше повідомлялося, що для двох аеропортів Лондона - Гетвік і Хітроу - придбали військові системи захисту від безпілотних літальних апаратів. Про необхідність придбати таку систему в Гетвіку замислилися після того, як британські військові забрали з Гетвіку свої технології для виявлення дронов. 

Нагадаємо, в ніч на 22 грудня 2018 лондонському аеропорту Гетвік довелося припинити всі польоти після того, як на території аеропорту виявили два дрона. На наступний день польоти відновили, проте адміністрація аеропорту оголосила про нагороду в 50 тисяч фунтів стерлінгів тому, хто повідомить про причетних до запуску дронів.

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