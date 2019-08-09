На выходных в Украине ожидается жара и дожди

Погода в Украине 10 и 11 августа будет по-летнему теплой, но с дождями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Синоптик отметила, что на выходных в Украине ожидается прекрасная летняя погода. Так, завтра, 10 августа, антициклон обусловит почти везде солнце и комфортную температуру воздуха: от +24 до +29 градусов. Однако в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях возможны локальные грозовые дожди. Кроме того, на востоке возможен порывистый ветер.

В воскресенье, 11 августа, температура воздуха повысится до +32 градусов, в большинстве областей будет преобладать солнечная погода. Вероятность кратковременных дождей и гроз сохранится в западных и северных областях.

"В Киеве 10 августа - сухо, солнечно, +25 градусов. Почти идеальная погода. 11 августа в столице днем есть вероятность кратковременного дождя с грозой, +27 градусов", - сообщила она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 9 августа, удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме того, по данным синоптиков, сегодня почти по всей территории страны ожидаются дожди, местами грозы.