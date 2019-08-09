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Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Новости » Общество    09.08.2019 - 09:44
Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Высокий уровень пожарной опасности сохранится сегодня в четырех областях

В Украине 9 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, пожароопасность 5 класса сохранится сегодня в четырех областях.

"По данным Укргидрометцентра, 9 августа в Хмельницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в течение дня в большинстве регионов Украины ожидаются дожди.

Как писало РБК-Украина, в Киеве сегодня ожидается жаркая погода, днем воздух прогреется до +27 градусов. Кроме того, синоптик Наталья Диденко предупреждала о резких перепадах температуры в столице. В частности, 13 августа в столице ожидается жара до +35 градусов.

Отметим, из-за сильных ливней и дождей, которые накрыли Украину вчера, 8 августа, по всей стране обесточены более 200 населенных пунктов. Кроме того, из-за непогоды в Украине погиб один человек, еще один - травмирован.

Завтра Украину накроют жара и дожди В Киеве в ближайшие дни ожидаются существенные температурные скачки
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