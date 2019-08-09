На вихідних в Україні очікується спека та дощі

Погода в Україні 10 та 11 серпня буде по-літньому теплої, проте з дощами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Синоптик зазначила, що вихідними в Україні очікується чудова літня погода. Так, завтра, 10 серпня, антициклон зумовить майже скрізь сонце та комфортну температуру повітря: від +24 до +29 градусів. Проте у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях можливі локальні грозові дощі. Крім того, на сході можливий рвучкий вітер.

У неділю, 11 серпня, температура повітря підвищиться до +32 градусів, у більшості областей переважатиме сонячна погода. Ймовірність короткочасних дощів та гроз зберігатиметься у західних та північних областях.

"У Києві 10 серпня - сухо, сонячно, +25 градусів. Майже ідеальна погода. 11 серпня у столиці вдень є ймовірність короткочасного дощу з грозою, +27 градусів", - повідомила вона.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 9 серпня, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Крім того, за даними синоптиків, сьогодні майже по всій території країни очікуються дощі, місцями грози.