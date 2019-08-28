Синоптик предупредила о существенном похолодании в Украине

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На севере и востоке температура опустится до +20

Погода в Украине 29 августа: ожидается существенное похолодание. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По ее словам, холодный атмосферный фронт завтра коснется северо-восточной части Украины.

"Однако воздух так высох до высокого неба, никаких дождей этот фронт не принесет. Везде в Украине 29 августа будет сухо и солнечно. Однако вот север и восток Украины почувствуют этот порыв свежего воздуха - столбики термометров опустятся до +22 +26 градусов, а местами в Сумской и Харьковской областях даже и до +20 градусов", - предупредила Диденко.

Она сообщила, что в центральных областях - Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская - ожидается +25 +28 градусов. При этом на юге и западе Украины будет теплее: в течение дня +28 +32 градуса.

"Дождей, как не было, так и не будет. В Киеве 29 августа немного посвежеет, однако будет комфортно: ближайшей ночью +14 +17 градусов, завтра днем ​​+23 +25 градусов", - заверила синоптик.

Напомним, ранее Диденко предупреждала, что погода в Украине будет жаркой, однако 29 августа ожидается похолодание.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине 28 августа будет солнечной во всех областях, температура воздуха поднимется до +32.

Добавим также, погода в ближайшие дни будет сухой, температура ожидается до +27 градусов. Осадки в ближайшее время не прогнозируют.