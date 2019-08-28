На вихідних в Україні очікується спека

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Діденко підкреслила, що опадів не варто очікувати раніше 7 вересня

Погода в Україні на вихідних очікується спекотна. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Синоптик зазначила, що опадів не варто очікувати раніше 7 вересня.

"Вихідними, на межі літа й осені, 31 серпня -1 вересня, температура повітря підвищиться знову до спеки практично скрізь в Україні. За попередніми прогнозами, перший дощ замаячить нам 7-го вересня, аж у наступну, не найближчу, суботу!" - написала Діденко.

Нагадаємо, раніше Діденко попереджала, що погода в Україні буде спекотною, однак 29 серпня очікується похолодання. Зокрема, холодний атмосферний фронт у четвер торкнеться північно-східної частини України. "Скрізь в Україні 29 серпня буде сухо і сонячно. Однак ось північ і схід України відчують цей порив свіжого повітря - стовпчики термометрів опустяться до +22 +26 градусів, а місцями в Сумській і Харківській областях навіть і до +20 градусів", - попередила синоптик.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні 28 серпня буде сонячною в усіх областях, температура повітря підніметься до +32.

Додамо також, погода в найближчі дні буде сухою, температура очікується до +27 градусів. Опади найближчим часом не прогнозують.