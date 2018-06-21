Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На выходных в Киеве дневная температура упадет до +19

НовостиОбщество    21.06.2018 - 18:43
Иллюстративное фото (facebook.com/kievstolicaua)
Иллюстративное фото (facebook.com/kievstolicaua)

В Киеве завтра ожидаются дожди и грозы

На выходных, 23 и 24 июня 2018 года, в Киеве дневная температура воздуха упадет до +19. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, завтра днем в Киеве ожидается кратковременные дожди, грозы, шквалы 17-22 м/с, температура воздуха днем составит от +28 до +30 градусов.

"Дожди и грозы также возможны 23-24 июня. При этом температура воздуха днем упадет до 17-19 градусов тепла. 25-26 июня в столице преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 22 июня 2018 года.

Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине Цены на АЗС в Киеве немного снизились
Теги публикации: Гидрометцентр, КГГА, Киев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь