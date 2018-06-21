На выходных в Киеве дневная температура упадет до +19

В Киеве завтра ожидаются дожди и грозы

На выходных, 23 и 24 июня 2018 года, в Киеве дневная температура воздуха упадет до +19. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, завтра днем в Киеве ожидается кратковременные дожди, грозы, шквалы 17-22 м/с, температура воздуха днем составит от +28 до +30 градусов.

"Дожди и грозы также возможны 23-24 июня. При этом температура воздуха днем упадет до 17-19 градусов тепла. 25-26 июня в столице преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 22 июня 2018 года.