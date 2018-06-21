На вихідних у Києві денна температура впаде до +19

У Києві завтра очікуються дощі та грози

На вихідних, 23 та 24 червня 2018 року, у Києві денна температура повітря впаде до +19. Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра вдень у Києві очікується короткочасні дощі, грози, шквали до 17-22 м/с, температура повітря вдень становитиме від +28 до +30 градусів.

"Дощі та грози також можливі 23-24 червня. При цьому температура повітря удень впаде до 17-19 градусів тепла. 25-26 червня у столиці переважно без опадів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що по Україні оголошено штормове попередження на завтра, 22 червня 2018 року.