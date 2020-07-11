На выходных на Броварском проспекте в Киеве ограничат движение

В Киеве 11 и 12 июля на Броварском проспекте частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 08:30 до 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так,на части Броварского проспекта начинается средний ремонт. Будут обновлять покрытие на участке вблизи заповедника "Быковнянские могилы" в направлении въезда в город.

В течение выходных будут снимать дорожное полотно. Во время работ движение будет частично ограничено.

Ранее в Киеве из-за жары решили ввести ограничения на движение крупногабаритных автомобилей.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров ужесточил проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом с 1 июля.