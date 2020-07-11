На вихідних на Броварському проспекті у Києві обмежать рух

У Києві 11 і 12 липня на Броварському проспекті частково обмежуватимуть рух транспорту. Обмеження діятимуть із 08:30 до 19:00.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так,на частині Броварського проспекту розпочинається середній ремонт. Оновлюватимуть покриття на ділянці поблизу заповідника "Биківнянські могили" у напрямку в’їзду в місто.

Упродовж вихідних зніматимуть дорожній одяг. Під час робіт рух буде частково обмежено.

Раніше у Києві через спеку вирішили ввести обмеження на рух великогабаритних автомобілів.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів посилив перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом з 1 липня.