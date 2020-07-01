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Правительство усиливает проверки грузоперевозок

Новости » Общество     01.07.2020 - 15:49
Правительство усиливает проверки грузоперевозок
Фото: очередь грузовиков (РБК-Украина)

Проверки накладных должны уменьшить нарушения весовых норм

Кабинет министров усилил проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Усиленные проверки будут проводиться с 1 июля по 30 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Контроль над проведением усиленных проверок возложен на Министерство финансов, Государственную фискальную службу, Мининфраструктуры и Укртрансбезпеку.

"Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также для ограничения движения чрезмерно загруженного транспорта дорогами общего пользования государственного значения будут установлены дорожные знаки.

О результатах проверок ведомства и службы должны проинформировать Кабмин до 31 октября.

Ранее правительство предоставило дополнительные полномочия Министерству внутренних дел для контроля соблюдения весовых норм грузовиков.

Напомним, с конца сентября в Украине действует закон о предотвращении разрушения дорог, который предусматривает штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан в случае перегруза.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныгрузоперевозкиконтроль веса
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