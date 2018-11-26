Рождественский пост 2018: что категорически нельзя делать

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Правила и главные запреты Рождественского поста касаются не только питания, но и образа жизни

Рождественский пост 2018 у православных христиан продлится с 28 ноября по 6 января. Этот период подразумевает очищение тела и души перед светлым праздником Рождества Христова. Поэтому существует несколько запретов и правил для постящихся.

Что нельзя делать в Рождественский пост 2018 - 2019

Соблюдать Рождественский пост не так сложно, как Пасхальный. Хотя он продолжается 40 дней, его правила не такие строгие. В меню допускается рыба и морепродукты, именно поэтому пост также называют рыбным. Но помимо ограничений в еде, не менее важно соблюдать запреты, касающиеся духовной жизни.

Фото: Рождественский пост с 28 ноября по 6 января (pixabay.com/jill111)

Как соблюдать Рождественский пост: запреты в поведении

Во время поста нельзя ругаться, таить обиды и злиться. Зависть, сквернословие, сплетни, осуждение и уныние - грехи, не стоит совершать в Рождественский пост.

Увеселительным и активным развлекательным мероприятиям лучше предпочесть умиротворяющие и спокойные занятия, а также воздержаться от соблазнов.

В Рождественский пост нельзя венчаться - церковь не проводит обряды по заключению брака в этот период. Однако на крещение детей в пост запрета нет.

Фото: В Рождественский пост нельзя венчаться (pixabay.com/ru/users/Takmeomeo)

Запреты в питании в Рождественский пост

На время Рождественского поста из рациона нужно исключить молочные и мясные продукты, орехи, масла животного происхождения. Допускается рыба и морепродукты, овощи, крупы, фрукты, зелень, постный хлеб. В определенные дни разрешается употребление вина.

Особо строго Рождественского поста придерживаются церковнослужители и монахи. По понедельникам средам и пятницам - сухоядение. По вторникам и четвергам - горячие блюда с маслом. В субботу и воскресенье разрешается рыба. А начиная с 20 декабря и до конца поста, рыбу и вино совсем исключают из рациона.

Фото: В Рождественский пост едят растительную пищу (pixabay.com)

В мирской жизни допустимы некоторые послабления. Рыбные блюда разрешается употреблять во все дни, кроме среды и пятницы. Бокал вина можно выпивать в выходные и большие праздники: ведения в Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), Андрея Первозванного (13 декабря), Николая Чудотворца (19 декабря).

В новогоднюю ночь питание также должно быть постным, разрешается выпить бокал вина.

Самым строгим является последний день поста - 6 января. До восхода первой вечерней звезды следует совсем воздержаться от пищи, а затем есть только постные блюда. С 7 января уже можно начинать есть мясные и молочные продукты.

Стоит помнить, что с осторожностью к соблюдению поста стоит относиться в случае проблем со здоровьем. Также послабления допускаются для беременных и кормящих женщин, маленьких детей, пожилых людей.

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Видео: РБК-Украина