Для выхода на пенсию в 60 нужно будет 35 лет стажа уже с 2028 года, - Лазебная

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет 35 лет стажа. Эта норма начнет действовать с 2028 года.

Лазебная вспомнила, что ей неоднократно приходилось отвечать на вопрос о том, почему накопительный принцип еще не внедрен.

"Почему их (журналистов - ред.) это так интересует? Потому что, зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма – 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60. А когда у тебя была бы накопительная, то 60 лет приходит твой пенсионный возраст, который сегодня в государстве пенсионный возраст, ты можешь рассчитывать на свой собственный накопительный счет", – сказала министр.