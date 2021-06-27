Для выхода на пенсию в 60 нужно будет 35 лет стажа уже с 2028 года, - Лазебная

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет 35 лет стажа. Эта норма начнет действовать с 2028 года.
Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".
Лазебная вспомнила, что ей неоднократно приходилось отвечать на вопрос о том, почему накопительный принцип еще не внедрен.
"Почему их (журналистов - ред.) это так интересует? Потому что, зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма – 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60. А когда у тебя была бы накопительная, то 60 лет приходит твой пенсионный возраст, который сегодня в государстве пенсионный возраст, ты можешь рассчитывать на свой собственный накопительный счет", – сказала министр.
Напомним, что по состоянию на сегодня право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии не менее 28 лет страхового стажа.
Ранее в Минсоцполитики рассказали, когда в Украине могут установить минимальную пенсию 3,5 тысяч гривен.