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Для виходу на пенсію в 60 потрібно буде 35 років стажу вже з 2028 року, - Лазебна

Автор: РБК-Україна

Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде 35 років стажу. Ця норма почне діяти з 2028 року.

Про це повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Лазебна згадала, що їй неодноразово доводилося відповідати на питання про те, чому накопичувальний принцип ще не впроваджений.

"Чому їх (журналістів, - ред.) це так цікавить? Тому що, знаючи, що таке солідарна система, коли в тебе буде вік 60 років, у тебе повинен бути стаж 35 років. У 2028 році це буде така норма – 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60. А коли в тебе була би накопичувальна, то 60 років приходить твій пенсійний вік, який сьогодні в державі пенсійний вік, ти можеш розраховувати на свій власний накопичувальний рахунок", – сказала міністр.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності не менше 28 років страхового стажу.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли, коли в Україні можуть встановити мінімальну пенсію 3,5 тисяч гривень.

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Пенсії