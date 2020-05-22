Выход США из Договора по открытому небу: Помпео назвал причины и сроки

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Согласно документу, выход состоится через полгода после объявлении о намерениях покинуть Договор

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил, когда Вашингтон собирается покинуть Договор об открытом небе. Процесс будет длиться полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

По словам Помпео, именно такой срок выхода указан в ст. XV документа: государство-участник покидает Договор через шесть месяцев после того, как уведомит об этом других подписантов. Причиной такого решения стало, по словам президента США Дональда Трампа, нарушение Договора со стороны России.

"Завтра Соединенные Штаты представят уведомление о своем решении выйти из Договора об открытом небе депозитариям Договора и всем другим государствам-участникам. Спустя шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, Соединенные Штаты больше не будут участником Договора. Однако мы можем пересмотреть наш вывод, если Россия вернется к полному соблюдению документа", - заявил Помпео.

Если говорить о нарушениях со стороны РФ, то Госдепартамент назвал их несколько. В частности, Россия отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с оккупированными Россией грузинскими регионами Абхазии и Южной Осетии. Якобы РФ заявила, что эти территории являются независимыми государствами.

"Назначение Россией аэродрома для дозаправки "Открытое небо" в Крыму, Украина, также является попыткой выдвинуть претензию на предполагаемую аннексию полуострова, которую Соединенные Штаты не принимают и никогда не примут. Россия также незаконно ввела ограничение на дальность полета над Калининградом, несмотря на тот факт, что этот анклав стал местом значительного наращивания военной мощи, которое, по мнению российских чиновников, включает в себя ракеты ближнего радиуса действия с ядерным наконечником, нацеленные на НАТО", - отмечается в заявлении.

Также в США напомнили о случае, когда в 2019 году Россия неоправданно отказала в совместном наблюдательном полете США и Канады над крупными российскими военными учениями.

"Договор по открытому небу должен был внести вклад в международную безопасность, но он претерпел извращения", - сказал Помпео.

Напомним, Белый дом уведомил международных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу. Позже в администрации Трампа объяснили это тем, что Россия нарушает пакт.

НАТО уже созывает экстренное совещание по этому поводу в пятницу, 22 мая.

Автор: Виталия Мазур