Вихід США з Договору по відкритому небу: Помпео назвав причини і терміни

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Згідно з документом, вихід відбудеться через півроку після оголошення про наміри покинути Договір

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео оголосив, коли Вашингтон збирається покинути Договір про відкрите небо. Процес буде тривати півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

За словами Помпео, саме такий термін виходу вказано в ст. XV документа: держава-учасник покидає Договір через шість місяців після того, як повідомить про це інших підписантів. Причиною такого рішення стало, за словами президента США Дональда Трампа, порушення Договору з боку Росії.

"Завтра Сполучені Штати представлять повідомлення про своє рішення вийти з Договору про відкрите небо депозитаріям Договору і всім іншим державам-учасницям. Через шість місяців, починаючи з завтрашнього дня, Сполучені Штати більше не будуть учасником Договору. Однак ми можемо переглянути наш висновок, якщо Росія повернеться до повного виконання документа", - заявив Помпео.

Якщо говорити про порушення з боку РФ, то Держдепартамент назвав їх декілька. Зокрема, Росія відмовила у доступі до спостережних польотів у межах 10-кілометрового коридору вздовж свого кордону з окупованими Росією грузинськими регіонами Абхазією і Південною Осетією. Нібито РФ заявила, що ці території є незалежними державами.

"Призначення Росією аеродрому для дозаправки "Відкрите небо" в Криму в Україні, також є спробою висунути претензію на передбачувану анексію півострова, яку Сполучені Штати не приймають і ніколи не візьмуть. Росія також незаконно ввела обмеження на дальність польоту над Калінінградом, незважаючи на той факт, що цей анклав став місцем значного нарощування військової могутності, яке, на думку російських чиновників, включає в себе ракети ближнього радіусу дії з ядерним наконечником, націлені на НАТО", - наголошується в заяві.

Також в США нагадали про випадок, коли в 2019 році Росія невиправдано відмовила у спільному наглядовій польоті США і Канади над великими російськими військовими навчаннями.

"Договір з відкритого неба повинен був зробити внесок у міжнародну безпеку, але він зазнав наруги", - сказав Помпео.

Нагадаємо, Білий дім повідомив міжнародних партнерів про вихід США з Договору з відкритого неба. Пізніше в адміністрації Трампа пояснили це тим, що Росія порушує пакт.

НАТО скликає екстрену нараду з цього приводу в п'ятницю, 22 травня.

Автор: Виталия Мазур