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НАТО созывает экстренное совещание из-за выхода США из Договора об открытом небе

Новости » Политика     22.05.2020 - 00:46
НАТО созывает экстренное совещание из-за выхода США из Договора об открытом небе
Фото: встреча послов НАТО (Twitter/Reuters)

Совещание послов НАТО запланировано уже на пятницу, 22 мая

Послы Североатлантического Альянса (НАТО) проведут экстренное совещание в связи с выходом США из Договора об открытом небе. Совещание запланировали на пятницу, 22 мая.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Straits Times.

Послы будут обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выводит Штаты из Договора об открытом небе с Россией, сообщил один из дипломатов агентству AFP.

Также собеседник агентства добавил, что на встрече, которая состоится в пятницу днем по бельгийскому времени, должны проанализировать последствия объявления Трампа.

Напомним, демократы в Конгресс США внесли резолюцию, которая запрещает президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу самостоятельно принимать решение о выходе Вашингтона из международных договоров.

Ранее сообщалось, что Белый дом уведомил международных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу. Такие намерения в администрации Трампа объяснили тем, что Россия нарушает пакт.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины НАТОСоединенные Штаты Америкиоткрытое небо
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