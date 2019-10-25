Выход России из ракетного договора НАТО сочло аргументом для усиления обороны, - Столтенберг

Прекращение действия Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) является аргументом в пользу увеличения расходов на оборону. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в четверг, 24 октября.

По его словам, все больше российских ракет, обладающих ядерным оружием в Европе, способны достичь европейских городов за считанные минуты.

"Это только добавляет неопределенности, добавляет непредсказуемость, с которой сталкиваются союзники по НАТО. Новые российские ракеты, прекращение действия Договора о РСМД является частью модели. И НАТО уже начала реагировать на это с высокой готовностью наших сил, с развертыванием боеспособных войск в восточной части Североатлантического союза, впервые в нашей истории", - подчеркнул генсек.

Он отметил, что союзники начали вкладывать все больше средств. При этом НАТО не хочет новой гонки вооружений.

"Мы не хотим новой холодной войны и стремимся к лучшим отношениям с соседней Россией, включая эффективные режимы контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг.

Напомним, срок действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между Россией и Соединенными Штатами закончился 2 августа 2019.

Началось все с того, что в 2014 году США впервые обвинили Россию в нарушении Договора. В частности, Россию уличили в производстве крылатой ракеты 9M729, тактико-технические характеристики которой нарушают ДРСМД.

Через четыре года, 4 декабря 2018 года США заявили, что перестанут придерживаться положений Договора в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

Договор в 1987 году заключили президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев. Документ запрещал вооружение, производство и боевое дежурство класса ракет досягаемостью от 500 км до 5,5 тыс. км.