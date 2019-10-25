ru
ua

Вихід Росії з ракетного договору НАТО вважає аргументом для посилення оборони, - Столтенберг

Новини » Політика   

НАТО збільшує витрати на оборону через можливу загрозу досягнення російських ракет до європейських країн

Припинення дії Договору про ракети середньої та малої дальності (РСМД) є аргументом на користь збільшення витрат на оборону. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу у четвер, 24 жовтня.

За його словами, все більше російських ракет, що володіють ядерною зброєю в Європі, здатні досягти європейських міст за лічені хвилини.

"Це тільки додає невизначеності, додає непередбачуваність, з якою стикаються союзники по НАТО. Нові російські ракети, припинення дії Договору про РСМД є частиною моделі. І НАТО вже почало реагувати на це з високою готовністю наших сил, з розгортанням боєздатних військ у східній частині Альянсу, вперше в нашій історії", - підкреслив генсек.

Він зазначив, що союзники почали вкладати все більше коштів. При цьому НАТО не хоче нової гонки озброєнь.

"Ми не хочемо нової холодної війни і прагнемо до кращих відносин із сусідньою Росією, включаючи ефективні режими контролю над озброєннями", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, термін дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) між Росією і Сполученими Штатами сплив 2 серпня 2019.

Почалося все з того, що в 2014 році США вперше звинуватили Росію в порушенні Договору. Зокрема, Росію викрили у виробництві крилатої ракети 9M729, тактико-технічні характеристики якої порушують ДРСМД.

Через чотири роки, 4 грудня 2018 року США заявили, що перестануть дотримуватися положень Договору протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Договір у 1987 році уклали президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов. Документ забороняв озброєння, виробництво та бойове чергування ракет класу досяжністю від 500 км до 5,5 тис. км.

Закон про кількість депутатських запитів передали на підпис Зеленському Сивохо став радником секретаря РНБО
Читати всі новини