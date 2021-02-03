Выход недродобычи из "тени": Рада направила закон на доработку

Недродобычу в парламенте хотят вывести из "тени". Верховная рада отправила на повторное первое чтение соответствующий законопроект №4187.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 257 парламентариев.

В законе прописано создание интерактивной карты полезных ископаемых. Она будет отражать сведения о Государственном фонде недр Украины, в том числе о Государственном фонде месторождений полезных ископаемых.

Документ ограничивает право недропользователем для граждан государства-агрессора или юридических лиц, зарегистрированных на территории России, юридических лиц конечным бенефициаром которых являются граждане РФ, физических и юридических лиц, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Устанавливается исчерпывающий перечень случаев предоставления специального разрешения без проведения аукциона. Определяются особенности проведения продажи специального разрешения на пользование недрами по результатам электронного аукциона.

В законе прописывался исчерпывающий перечень случаев, когда возможно приостановление разрешения на пользование недрами.

Напомним, в Украине могут ужесточить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых. Верховная рада в ноябре 2020 года поддержала за основу соответствующий законопроект №3576.