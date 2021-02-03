ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вихід надровидобування із "тіні": Рада направила закон на доопрацювання

Автор: Юлія Струк

Надровидобування у парламенті хочуть вивести із "тіні". Верховна рада відправила на повторне перше читання відповідний законопроект №4187.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 257 парламентарів.

У законі прописане створення інтерактивної карти корисних копалин. Вона відображатиме відомості про Державний фонд надр України, у тому числі про Державний фонд родовищ корисних копалин.

Популярні новини

Документ обмежує право бути надрокористувачем для громадян держави-агресора або юридичних осіб, які зареєстровані на території Росії, юридичних осіб кінцевим бенефіціаром яких є громадяни РФ, фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Встановлюється вичерпний перелік випадків надання спеціального дозволу без проведення аукціону. Визначаються особливості проведення продажу спеціального дозволу на користування надрами за результатами електронного аукціону.

У законі прописувався вичерпний перелік випадків, коли можливе зупинення дозволу на користування надрами.

Нагадаємо, в Україні можуть посилити відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин. Верховна рада в листопаді 2020 року підтримала за основу відповідний законопроект №3576.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України недраВерховна Рада