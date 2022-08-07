UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выход iPhone 14 могут перенести из-за визита Пелоси в Тайвань: что известно

Фото: выход iPhone 14 могут перенести из-за визита Пелоси в Тайвань (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань может привести к тому, что компании Apple придется перенести выпуск нового iPhone 14.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GSMArena.

Коммунистическая партия Китая разработала новые правила, которые предусматривают запрет упоминания Тайваня или Китайской Республики в отгрузочных документах. Это, со своей стороны, может привести к тому, что часть электроники, или же все оборудование может быть возвращено обратно на Тайвань.

Также вице-президент Pegatron и топ-менеджеры TSMC были замечены с Пелоси во время визита последней в Тайвань. Это может еще больше обострить торговую войну между Китаем и Тайванем, в которой оказались замешаны Apple и другие американские компании.

Apple уже начала переговоры со своими тайваньскими партнерами, попросив их удалить или же изменить надписи "Сделано в Тайване" на электронных изделиях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

Также недавно в сеть попала фотография еще не выпущенного устройства компании Apple iPhone 14 Pro.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleКитайТайвань