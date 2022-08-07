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Вихід iPhone 14 можуть перенести через візит Пелосі до Тайваню: що відомо

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Неділя 07 серпня 2022 12:18
Вихід iPhone 14 можуть перенести через візит Пелосі до Тайваню: що відомо Фото: вихід iPhone 14 можуть перенести через візит Пелосі до Тайваню (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню може призвести до того, що компанії Apple доведеться перенести випуск нового iPhone 14.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на GSMArena.

Комуністична партія Китаю розробила нові правила, які передбачають заборону згадування Тайваню або Китайської Республіки у відвантажувальних документах. Це, зі свого боку, може призвести до того, що частина електроніки, або ж усе обладнання може бути повернуто назад на Тайван.

Також віцеголова Pegatron і топменеджери TSMC були помічені з Пелосі під час візиту останньої до Тайваню. Це може ще більше загострити торгову війну між Китаєм й Тайванем, в якій опинилися замішані Apple та інші американські компанії.

Apple вже почала переговори зі своїми тайванськими партнерами, попросивши їх видалити або ж змінити написи "Зроблено в Тайвані" на електронних виробах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри загрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Також нещодавно до мережі потрапила фотографія ще не випущеного пристрою компанії Apple iPhone 14 Pro.

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