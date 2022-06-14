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Выгодно для бизнеса. Кулеба снова призвал иностранные компании уйти из РФ

Новина українською →
Киев, Вторник 14 июня 2022 22:24
Выгодно для бизнеса. Кулеба снова призвал иностранные компании уйти из РФ Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Международные компании, которые ушли с российского рынка, щедро вознаграждаются рынком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Уходить из России не только правильно с моральной точки зрения, но и выгодно для бизнеса. Исследования Йельской школы менеджмента показывают, что компании, уходящие из России, щедро вознаграждаются рынком, а оставшиеся несут финансовые и репутационные риски. Выходи из России, чувствуй себя хорошо, получай прибыль", - отметил он.

Напомним, ранее Кулеба призывал призвал иностранный бизнес уйти из России, чтобы остановить войну в Украину.

А премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь подчеркнул, что международные компании должны наоборот возобновить бизнес в Украине, поскольку прекращение работы - это санкции против украинской экономики.

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Дмитрий Кулеба
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