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Кулеба призвал иностранный бизнес разорвать отношения с Россией

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Четверг 26 мая 2022 19:01
Кулеба призвал иностранный бизнес разорвать отношения с Россией Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В среду в Давосе прошла акция Stop Bloody Energy, в рамках которой активисты призвали иностранные энергетические компании остановить сотрудничество с Россией. В ходе акции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также призвал иностранный бизнес уйти из России, чтобы остановить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сегодня".

"Мы убеждены, что единственный способ остановить войну и остановить российскую агрессию - это лишить Кремль источников финансирования, которые ему так необходимы, чтобы продолжать убивать украинцев. Бизнес должен покинуть Россию сейчас, начиная с энергетического сектора", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Россия не имеет технических возможностей для добычи и транспортировки нефти, газа и угля, и для этого ей необходимо сотрудничество с мировым энергетическим сектором.

"Отказ от сотрудничества одновременно покажет России, что она одинока, и лишит ее средств, которые ей так нужны", - подчеркнул министр.

Напомним, что в марте группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

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Дмитрий Кулеба Российская Федерация
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