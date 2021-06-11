Выглядит как шантаж: у Зеленского отреагировали на блокирование работы КСУ
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отреагировал на блокирование работы КСУ частью его судей. По его мнению, такое поведение судей КСУ является шантажом.
Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".
"Когда ближайшее окружение, соратники Тупицкого требуют сначала решить вопрос касательно его статуса, а только потом утверждать повестку дня - то это уже действительно выглядит как некий шантаж со стороны судей, которые считают себя сторонниками Тупицкого", - сказал Вениславский.
В то же время представитель президента считает, что уже на следующей неделе КСУ вернется к нормальной работе.
"Но я убежден, что со следующей недели КСУ вернется к нормальной работе, потому что ситуация, которая сейчас сложилась, негативно оценивается практически всеми судьями КСУ", - добавил он.
Напомним, вчера шестеро судей КСУ отказались утверждать повестку дня суда, требуя допустить к заседаниям отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого.
В этом году глава государства отменил президентский указ о назначении Тупицкого. На Банковой утверждают, что теперь Тупицкий не имеет полномочий судьи КСУ.
Как писало РБК-Украина, экс-главу КСУ будут судить за подкуп свидетеля в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда в октябре 2018 года.