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Выглядит как шантаж: у Зеленского отреагировали на блокирование работы КСУ

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Киев, Пятница 11 июня 2021 19:21
Выглядит как шантаж: у Зеленского отреагировали на блокирование работы КСУ Фото: Федор Вениславский, представитель президента в КСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отреагировал на блокирование работы КСУ частью его судей. По его мнению, такое поведение судей КСУ является шантажом.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

"Когда ближайшее окружение, соратники Тупицкого требуют сначала решить вопрос касательно его статуса, а только потом утверждать повестку дня - то это уже действительно выглядит как некий шантаж со стороны судей, которые считают себя сторонниками Тупицкого", - сказал Вениславский.

В то же время представитель президента считает, что уже на следующей неделе КСУ вернется к нормальной работе.

"Но я убежден, что со следующей недели КСУ вернется к нормальной работе, потому что ситуация, которая сейчас сложилась, негативно оценивается практически всеми судьями КСУ", - добавил он.

Напомним, вчера шестеро судей КСУ отказались утверждать повестку дня суда, требуя допустить к заседаниям отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого.

В этом году глава государства отменил президентский указ о назначении Тупицкого. На Банковой утверждают, что теперь Тупицкий не имеет полномочий судьи КСУ.

Как писало РБК-Украина, экс-главу КСУ будут судить за подкуп свидетеля в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда в октябре 2018 года.

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