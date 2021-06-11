Выглядит как шантаж: у Зеленского отреагировали на блокирование работы КСУ

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отреагировал на блокирование работы КСУ частью его судей. По его мнению, такое поведение судей КСУ является шантажом.

"Когда ближайшее окружение, соратники Тупицкого требуют сначала решить вопрос касательно его статуса, а только потом утверждать повестку дня - то это уже действительно выглядит как некий шантаж со стороны судей, которые считают себя сторонниками Тупицкого", - сказал Вениславский.

В то же время представитель президента считает, что уже на следующей неделе КСУ вернется к нормальной работе.

"Но я убежден, что со следующей недели КСУ вернется к нормальной работе, потому что ситуация, которая сейчас сложилась, негативно оценивается практически всеми судьями КСУ", - добавил он.