Конституционность "языкового закона" не рассмотрели: шесть судей заблокировали работу КСУ
Конституционный суд Украины не смог рассмотреть конституционность "языкового закона". Шесть судей заблокировали работу суда.
Согласно проекту повестки дня заседаний КСУ 8 и 10 июня, суд должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел: о медицинской реформе, пенсионном обеспечении государственных служащих, а также функционировании украинского языка как государственного.
"К сожалению, рассмотрение дел по соответствующим конституционным представлениям так и не состоялось - работа суда была заблокирована шестью судьями. Основным и единственным мотивом блокирования является требование обеспечить участие в судебных заседаниях А. Тупицкого", - отметила нардеп.
Она напомнила, что указом президента №124/2021 от 27 марта Тупицкого уволили с должности судьи КСУ.
Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июня встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Глава государства во время встречи поднял вопрос кризиса вокруг Конституционного суда.
Как писало РБК-Украина, экс-главу Конституционного суда Украины будут судить за подкуп свидетеля в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда в октябре 2018 года.
Отметим, КСУ временно приостановил выплату заработной платы бывшему председателю суда Александру Тупицкому и другому судье Александру Касминину.