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Конституционность "языкового закона" не рассмотрели: шесть судей заблокировали работу КСУ

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Киев, Четверг 10 июня 2021 16:32
Конституционность "языкового закона" не рассмотрели: шесть судей заблокировали работу КСУ Фото: шесть судей заблокировали работу КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Конституционный суд Украины не смог рассмотреть конституционность "языкового закона". Шесть судей заблокировали работу суда.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

Согласно проекту повестки дня заседаний КСУ 8 и 10 июня, суд должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел: о медицинской реформе, пенсионном обеспечении государственных служащих, а также функционировании украинского языка как государственного.

"К сожалению, рассмотрение дел по соответствующим конституционным представлениям так и не состоялось - работа суда была заблокирована шестью судьями. Основным и единственным мотивом блокирования является требование обеспечить участие в судебных заседаниях А. Тупицкого", - отметила нардеп.

Она напомнила, что указом президента №124/2021 от 27 марта Тупицкого уволили с должности судьи КСУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июня встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Глава государства во время встречи поднял вопрос кризиса вокруг Конституционного суда.

Как писало РБК-Украина, экс-главу Конституционного суда Украины будут судить за подкуп свидетеля в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда в октябре 2018 года.

Отметим, КСУ временно приостановил выплату заработной платы бывшему председателю суда Александру Тупицкому и другому судье Александру Касминину.

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